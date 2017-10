Breite Mehrheit für Trierer Bürgermeisterkandidatin Elvira Garbes

Garbes, derzeit Leiterin des Amts für Jugend, Kinder und Schulen im nordrhein-westfälischen Bornheim, hatte sich am Samstag zusammen mit sechs weiteren Bewerbern den Trierer Stadtratsfraktionen vorgestellt.Am heutigen Mittwochnachmittag kündigten auch FDP und SPD dies an. FDP-Chef Tobias Schneider erklärte im Gespräch mit dem TV: „Frau Garbes hat sich sehr ordentlich beim Vorstellungsgespräch präsentiert, so dass wir ihre Kandidatur gerne unterstützen. Zwar hatten wir zunächst den Trierer Jugendamtsleiter Carsten Lang auf Platz 1 gesetzt, aber es macht Sinn, eine Bewerberin zu unterstützen, die von den großen Fraktionen mitgetragen wird.“SPD-Chef Sven Teuber erklärte: „Frau Garbes ist eine gute Frau mit Erfahrung und Kompetenz.“ Auch bei der SPD lag Carsten Lang zunächst vorne. Er sei ein „ein hervorragender Kandidat, der für unsere Stadt bereits herausragende Arbeit geleistet hat“, erklärte Teuber. Lang wäre daher für die SPD „eine richtige Wahl“ gewesen. „Aber auch die von uns eingeladene Elvira Garbes hat einen kompetenten Eindruck hinterlassen, der ihre schriftliche Bewerbung bestätigte“, sagte Teuber.Bei der Linksfraktion hätten Garbes und Lang nach der Vorstellungsrunde „beide auf Platz eins gelegen“, erklärte Linken-Fraktionschefin Theresia Görgen auf TV-Nachfrage. Ihre Fraktion habe sich daher auf keinen der beiden Kandidaten festlegen wollen. „Aus diesem Grund haben wir als Linksfraktion die Abstimmung im Stadtrat über diese beiden frei gegeben“, erklärt Görgen.Die UBT hatte sich bereits am Montagabend auf Carsten Lang als ihren Kandidaten festgelegt.Die AFD unterstützt dagegen ebenfalls Elvira Garbes.