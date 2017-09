Ein in der Matthiasstraße abgestellter Lieferwagen war am Abend aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war bei der Anfahrt bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der vordere Bereich des der Lieferwagens in Flammen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.



Im Einsatz war die Feuerwehr Trier.