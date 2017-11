Bürgerentscheid in Trier zur Blauen Lagune: Das sind die Regeln für den 10. Dezember

86 000 Trierer werden in den nächsten Tagen Post vor ihrer Stadtverwaltung erhalten. Sie alle sind spätestens ab dem 10. Dezember volljährig, haben ihren ersten Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Trier und besitzen die deutsche oder eine EU-Staatsbürgerschaft. Damit gehören sie zum Kreis der Auserwählten, die über die Zukunft der Aral-Tankstelle in der Ostallee entscheiden dürfen und mit ihrem Votum auch den Stadtrat überstimmen können – wenn die Mehrheit es so will.



Die Benachrichtigung Maylin Müllers, die Leiterin des Trierer Wahlbüros, hofft sehr, dass der Amtsjargon keine Verwirrung verursacht. „Der Bürgerentscheid ist keine Wahl, deshalb dürfen wir den Begriff Wahl auch nicht benutzen“, sagt wie. Im Briefkasten der 86?000 Wahlberechtigten wird in der kommenden Woche deshalb eine „Abstimmungsbenachrichtigung“ landen.



Der Termin Der Bürgerentscheid wird am Sonntag, 10. Dezember, stattfinden. Der Zeitraum der Abstimmung beginnt um 8 und endet um 18 Uhr, danach wird ausgezählt. Die Auszählung und das vorläufige Ergebnis werden ab 18 Uhr im Foyer des Rathauses präsentiert. Der Abstimmungsausschuss wird das endgültige Ergebnis am Mittwoch, 13. Dezember, feststellen.



Die Orte des Geschehens Ebenso wie bei einer Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Bürgermeisterwahl können sich die Trierer aussuchen, ob sie zu den Urnen wandern und vor Ort abstimmen oder die Briefwahl – Pardon, die Briefabstimmung – in Anspruch nehmen. In den Benachrichtigungen stehen wie gewohnt die jeweiligen Lokale mit der vollständigen Adresse. Es gibt 53 barrierefreie Abstimmungslokale. Jedes ist mit acht Wahlhelfern besetzt. Insgesamt werden 430 Helfer im Einsatz sein – bei der Bundestagswahl waren es doppelt so viele.

?Die Briefabstimmung Das Büro im Rathaus ist vom 13. November bis zum 8. Dezember geöffnet. Die Zeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Am Donnerstag, 16. November, ist das Büro nur von 10 bis 13 Uhr offen, am Freitag, 8. Dezember, von 8 bis 18 Uhr.



Der Stimmzettel Er wird diese Frage enthalten: „Soll der Stadtvorstand der Stadt Trier den Pachtvertrag der Tankstelle Ostallee um zehn Jahre plus einer Option auf weitere fünf Jahre verlängern?“ Daneben gibt es zwei Kästchen zum Ankreuzen, eines für „Ja“ und eines für „Nein“. Wer auf seinem Zettel handschriftliche Kommentare, Verunstaltungen jeder Art und Form oder generell irgendetwas anderes als ein klar erkennbares Kreuz oder Häkchen in einem der Kästchen hinterlässt, macht ihn damit ungültig.



Die Vorgeschichte 2011 beugte sich die Mehrheit im Trierer Stadtrat dem Protest vieler Facebook-Nutzer und verlängerte den Pachtvertrag der Aral-Tankstelle um weitere fünf Jahre. Im März lehnte der Stadtrat ein neues Angebot des Ölkonzerns BP und den Antrag der UBT auf eine weitere Pachtverlängerung mit 41 Gegenstimmen ab, elf waren dafür. Doch eine Bürgerinitiative sammelte mehr als 4500 gültige Unterschriften und erreichte so die Quote für einen Bürgerentscheid. Diese liegt bei fünf Prozent der Wahlberechtigten – in Trier sind das 4200 Menschen.



Der Erfolg Generell wird der Bürgerentscheid als Erfolg gewertet, wenn die Mehrheit aller Teilnehmer mit „Ja“ stimmt und diese Mehrheit mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten umfasst. 15 Prozent bedeuten in Trier laut aktueller Mitteilung der Stadtverwaltung rund 13?000 Wähler. Wenn also mindestens 13.001 mit „Ja“ stimmen und maximal 12.999 mit „Nein“, dann hat die Bürgerinitiative gewonnen und die Tankstelle wird in der Ostallee bleiben. Das sind natürlich theoretische Zahlen für eine Beispielrechnung, denn über die Abstimmungsbeteiligung kann man zurzeit nur spekulieren.



Die Niederlage Wenn die 15-Prozent-Quote erreicht wird, aber die Mehrheit gegen die Tankstelle stimmt, hat die Bürgerinitiative verloren. Die Beispielrechnung: Mindestens 13.001 sind dagegen, maximal 12.999 sind dafür.



Der Stadtrat Die Mehrheit hat sich bereits klar gegen die Blaue Lagune gestellt, aber unter Umständen kommen die gewählten Vertreter trotzdem noch einmal ins Spiel. Wenn die Beteiligung am Bürgerentscheid keine 15 Prozent erreicht, aber dennoch eine Mehrheit für die Tankstelle stimmt, landet der Punkt ein weiteres Mal auf der Tagesordnung des Stadtrats, und zwar am 14. Dezember. Eine Beispielrechnung: 8000 stimmen mit „Ja“, 6000 mit „Nein“. Das ist eine Mehrheit, aber sie erreicht keine 15 Prozent.

Der Stadtrat kann dann noch einmal diskutieren und abstimmen, wenn er will. Fraktionen können auch neue Anträge stellen. Am Ende steht dann der alte Beschluss – oder ein völlig neuer.



Unentschieden In dem unwahrscheinlichen Fall einer absoluten Gleichheit von „Ja“- und „Nein“-Stimmen entscheidet ebenfalls die 15-Prozent-Quote. Wird sie nicht erreicht, gilt der Bürgerentscheid als abgelehnt. Wird sie erreicht, muss ebenfalls der Stadtrat am 14. Dezember wieder ran.



Die Kosten Wahlbüroleiterin Maylin Müllers glaubt, dass die erste Prognose von 200?000 Euro nicht zutreffen wird. „Wir werden diese Summe vermutlich knapp unterschreiten.“ Die Übernahme der Kosten ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Trier.