Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Straftäter am Hauptbahnhof Trier

Wie die Bundespolizei mitteilte, habe eine Streife am Samstagmorgen einen 34-Jährigen am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien habe sich herausgestellt, dass der Mann mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremerhaven gesucht wurde. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verkehrsdeliktes war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.308 Euro verurteilt worden. Zudem habe gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahl des Amtsgerichts Bremerhaven vorgelegen. Da er die geforderte Summe nicht entrichten konnte, verbüßt er jetzt eine 40-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Trier. Wegen des Untersuchungshaftbefehls wird der Mann aus der Haft heraus dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.



Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen die Beamten einen 23-Jährigen im Bahnhofsbereich Trier fest. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag und er eine Geldstrafe in Höhe von 1.192 Euro zu zahlen hatte. Den Betrag konnte er nicht entrichten. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht. Dort verbüßt er jetzt eine 76 Tage lange Haftstrafe.