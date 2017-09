Bundestagswahl: Kanzlerin Merkel in Trier - 2500 Menschen vor der Porta Nigra (Fotostrecke/Update))

Auf den Platz werden keine weiteren Zuschauer mehr gelassen, der Platz ist wegen Überfüllung geschlossen. Die AfD hat eine Gegendemonstration angekündigt.Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder appellierte an seine Parteifreunde, sich nicht auf guten Umfrageergebnissen auszuruhen. „Wir müssen bis zum Wahlsonntag noch um jede Stimme kämpfen“, sagte Schnieder, der im Wahlkreis Bitburg an tritt. CDU-Staatssekretär Peter Bleser (Wahlkreis Mosel) sagte zu seinen Wahl zielen: „Wir müssen jung Leute mit hoher Qualifikation im ländlichen Raum halten.“Der CDU-Spitzenkandidat im Wahlkreis Trier, Andreas Steier, kündigte an, sich im Bundestag vor allem für eine bessere Verkehrsanbindung und den Breitbandausbau in der Region einzusetzen. Für Merkel ist es der fünfte Wahlkampfauftritt als Kanzlerin vor der Porta. Sie wird auf der Airbase Spangdahlem landen und von dort aus im Fahrzeug nach Trier kommen. Anschließend steht noch in Wahlkampfauftritt in Dillingen auf dem Programm. Zudem finden parallel zur CDU-Veranstaltung Kundgebungen von Greenpeace in der Simeonstraße und der SPD auf dem Domfreihof (ab 18 Uhr) statt. Deswegen kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr im Bereich der Simeonstraße.