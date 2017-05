(wie) Deutlich gestört wurde das knapp einstündige Gelöbnis, zu dem die Rekruten aufmarschiert waren, von den Demonstranten nicht. Die Polizei zeigte rund um die Kaiserthemen und den Palastgarten deutliche Präsenz, musste aber nicht einschreiten.



Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, erinnerte in seiner Gelöbnisansprache an die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die Armee sei in der Mitte der Gesellschaft verankert.