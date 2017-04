Chormeile in Trier: Eine ganze Stadt voller Musik

Dabei sind eher klassische Chöre, Jazz- und Pop-Ensemble, Kinderchöre, Shanty-Freunde und Rock- und Blues-Sängerinnen: Die zehnte Chormeile am kommenden Samstag in der Trierer City bietet Freunden der Chormusik wieder Programm, das an Vielfalt kaum zu überbieten ist. Veranstalter sind neben der City-Initiative Trier, die Gesellschaft Herzogenbusch-Trier, der Kreis-Chorverband Trier-Stadt und die Trier Tourismus und Marketing GmbH sowie die Stadt Trier.Unter den 35 Chören und Gesangsformationen sind nicht nur viele aus Trier und der Region, sondern auch aus den benachbarten Bundesländern, Luxemburg und den Niederlanden.Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1000 Sängerinnen und Sängern, die an elf verschiedenen Stationen in der Trierer Innenstadt ihr Repertoire darbieten und zum Mitsingen animieren. Neben Chören mit langer Tradition kommen Freizeitgruppen, sangesfreudige Kinder-, Jugend- und Seniorenformationen, Liedertafeln und viele weitere Gesangsvereinigungen aller Altersklassen und Stilrichtungen zu Gehör.Der Tag voller Musik beginnt bereits um 11 Uhr. Höhepunkte des Jubiläumstages sind um 14.30 Uhr das gemeinsame offene Singen für die Freunde des Gesangs, und um 18 Uhr das große Abschluss-Singen für alle Chöre und Nicht-Chormitglieder, jeweils auf dem Kornmarkt. Jennifer Schaefer, Leiterin der Geschäftsstelle der City Initiative, sagt: „Wir freuen uns darauf, zahlreichen Besuchern eine tolle Jubiläumsveranstaltung mit fast 1000 Sängerinnen und Sängern präsentieren zu können und sind dankbar dafür, dass die Wetterprognose passend zur Veranstaltung wieder besser ausfällt.“Wer am Chorgesang Gefallen findet, der hat am Sonntag, 30. April Gelegenheit, ein weiteres Konzert zu hören. Die Chöre aus Triers Partnerstadt s-Hertogenbosch präsentieren sich dann mit einem erneuten Auftritt im Herzen der Stadt, an der alten Zeder auf dem Kornmarkt. Beginn des kostenlosen Freiluftkonzerts ist um 11 Uhr.Die Großereignisse für Musikfreunde sind damit aber noch nicht beendet. Genau eine Woche nach der Chormeile, am Samstag, 6. Mai, wird erneut viel Chorgesang in der Trierer City zu hören sein. Im Rahmen der Heilig-Rock-Tage (von Freitag, 28. April bis Sonntag, 7. Mai) gibt es dann ein ökumenisches Kirchenmusikfestival. Aus Anlass des Gedenkjahres „Luther 2017 - 500 Jahre Reformation“ lädt das Bistum dazu Chöre beider Konfessionen nach Trier ein. Für die Chöre beginnt der Tag mit einer gemeinsamen Probe im Dom um 10 Uhr, anschließend wird dort ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.Am Nachmittag können die Sängerinnen und Sänger an Workshops unter anderem zur Stimmbildung, zu Gospels oder zu interessanter Chorliteratur teilnehmen. Am Abend um 17 Uhr gibt es ein Abschlusskonzert mit dem Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Konstantin Basilika.Mehr Infos rund um die Chormusik gibt es auch im Volksfreund-Chorportral tvoice