City Campus trifft Illuminale: Großes Programm heute rund um Viehmarkt, Theater und Rathaus

Augustinerhof, Bastelaktion für Kinder, 16 bis 0 Uhr, Bastelaktion für Kinder, 16 bis 0 UhrWozu wir Nationalparke brauchen, Mitmachaktion für Kinder zum Thema Wald (16 bis 0 Uhr) und Ausstellung zum Thema Naturschutzgebiete mit Diskussionsmöglichkeit (16 bis 0 Uhr)Mitmachaktion und Parcours zum Thema Barrierefreiheit, 18 bis 0 Uhr, Trierer Archäologen präsentieren ihre neuesten Forschungsergebnisse und eine detailgetreue Nachbildung eines antiken Tempels, 18 bis 0 Uhr- Die Bunker in neuem Licht, leuchtende Graffiti und Street Art, 18 bis 0 Uhr, selbst gebastelte Lampions aus nachhaltigen Materialien erleuchten die Nacht, 18 bis 0 Uhr- Warum Trierer Studenten das beste Elektroauto bauen, Hochschule Trier präsentiert die Entwicklung eines Elektrofahrzeugs, 18 bis 0 UhrMathematiker der Universität Trier wetten mit den Besuchern. Verlieren die Mathematiker, winken Gewinne für die Besucher, 18 bis 0 UhrCity Campus Bühneund der Zauberlehrling, Zaubershow für Kinder, 16 bis 18 Uhr- Aufgaben, Ausstattung und Arbeitsalltag, Besichtigung der Polizeiinspektion Trier 16 bis 17 Uhr (Führung für Kinder), 17 bis 19 Uhr, 19 bis 21 Uhr, 21 bis 23 UhrCity Campus trifft Illuminale 2016, unter anderem mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe, 18 bis 19 Uhr, Performance und Theaterinszenierung, 18 bis 0 Uhr- Wissenschaft als Lesebühnen-Pop, Wissenschaftler erklären auf humorvolle und verständliche Art und Weise ihre Themen und Forschungsarbeiten, 20 bis 21 UhrHumboldt-GymnasiumSchülerinnen testen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Vorstellung von Studiengängen und Mitmachexperimente, 16 bis 0 Uhr, TurnhalleMitmachaktion für Kinder, 16.30 bis 17.30 Uhr, SchulhofVideoinstallation, die das Publikum dazu anregt, sich mit Wirklichkeit, Medien und Darstellungen auseinanderzusetzen, 18 bis 0 Uhr, Raum 26- Wir bereiten euch auf zukünftige Herausforderungen vor, Mitmachaktivität, in der Schüler mit einem medienbezogenen Ansatz auf die Arbeitswelt vorbereitet werden, 18 bis 0 Uhr, Raum 25- ein humanoider Roboter ahmt Sie nach, Präsentation eines humanoiden Roboters, 18 bis 0 Uhr, Turnhalle, Vortrag und Workshop zu ritterlichen Kampfkünsten, 19 bis 20 Uhr und 21 bis 0 Uhr, SchulhofMitmachaktivität, in der die Teilnehmer lernen, Ängsten zu begegnen, 20 bis 21 Uhr, Raum 28, Beiträge zur Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema Sexarbeit durch Trierer Forscher, 21Rathausam Umwelt-Campus-Birkenfeld, Informationsstand, 18 bis 0 Uhr- Rathaus Illuminale, Ausstellung, 18 bis 0 Uhr- Künstliche Intelligenz im Unternehmen, Präsentation einer Software zur flexibleren Steuerung von Arbeitsabläufen in Unternehmen, 18 bis 0 Uhr, Foyer- Künftige Nutzungsarten des 3D-Drucks, Präsentation der Potenziale und künftige Nutzungsarten von 3D-Druck, 18 bis 0 Uhr, Vortrag, 18.25 bis 18.40 Uhr, Raum Steipe- Bierherstellung im Alten Mesopotamien, Vortrag, 19.25 bis 19.40 Uhr, Raum SteipeVortrag, 19.45 bis 20 Uhr, Raum Steipe, Vortrag, 20.25 bis 20.40 Uhr, Raum SteipeMensch vs. Maschine - sind Computer bereits intelligenter als wir? Vortragsreihe, 21.45 bis 22.30 Uhr, Raum SteipeSt. Antonius Kirche- Wir brennen für Kunst und Wissenschaft, Lampions und Leuchtinstallation sowie ein interaktives, leuchtendes Geisterquiz, 18 bis 0 Uhr- Licht ist in der kleinsten Flasche, selbst gebastelte Lampions aus nachhaltigen Materialien erleuchten die Nacht, 18 bis 0 UhrTheater, Austellung von selbst gebastelten Leuchtobjekten, 16 bis 0 Uhr, Theater- Familienprogramm mit Workshop, Aufführung mit altem Projektionsapparat Laterna Magica, 16 bis 17 Uhr, Studiobühne, Ausstellung von Illustrationen, 18 bis 0 Uhr, große Bühne, Fertigen Sie handgedruckte Lampions an, 18 bis 0 Uhr, Teppichfoyer- Im Theatergarten wird’s gemütlich, Konzerte, Bar und gemütliche Atmosphäre mit Strandliegen, Decken sowie Illuminale-Leuchten, 18 bis 0 Uhr, TheatergartenThermen am Viehmarkt, Lernen Sie, wie man alte Briefe entziffern und interpretieren kann, 18 bis 0 Uhr- Per Smartphone in die Antike, Vorstellung des Projektes, 18 bis 0 Uhr- Eine kunstgeschichtliche Spurensuche, Exponate aus der Steinsammlung der Abtei St. Matthias, 18 bis 0 UhrDiskussionsrunde zu sozialen Medien, 19 bis 20 Uhr- Interdisziplinäre Perspektiven zu einer starken menschlichen Sehnsucht, Vorträge mit Diskussion, 21 bis 23 UhrViehmarktplatzmit Ausstellung - "Boro - the Fabric of Life" Ausstellung, begleitet von einem Workshop zu japanischer Färbetechnik 16 bis 0 Uhr- Mehr als nur Kakteen, Strand und Tequila, Besucher erhalten Einblicke in die facettenreichen Seiten der mexikanischen Kultur, 16 bis 0 Uhr- Grundlage gesunder Lebensmittel, Informationen zum Boden als Grundlage für gesunde Lebensmittel, 18 bis 0 Uhr, Eindrücke einer Forschungsreise von Trierer Umweltmeteorologen, 18 bis 0 Uhr- Von der Bohne bis zur Tafel erfahren Sie alles über das Thema Schokolade, 18 bis 0 Uhr- Verbrauchertests, hier werden die Besucher dazu animiert, Produkte zu hinterfragen, 18 Uhr bis 0 Uhrmit der Folklore-App - die Sage vom Trierer Stadtgeist, interaktive Stadtführung mit Folklore-App, 19.30 Uhr Treffpunkt auf dem ViehmarktplatzVolksbank Trier- weSCANu, wePRINTu, gewinnen Sie Ihren persönlichen 3D-Körperscan und 3D-Druck, 18 bis 0 Uhr, Livevorführung darüber, wie Kriminelle Computersysteme angreifen, 18 bis 0 Uhr- Wählen Sie ihre Lieblingsanzeige aus dem Trierischen Volksfreund und gewinnen Sie mit etwas Glück, 18 bis 0 Uhr redWegen des Festivals ist der Parkplatz auf dem Augustinerhof ab heute, 10 Uhr, bis morgen Nachmittag gesperrt. Zudem ist heute ab 17.30 Uhr die Hindenburgstraße ab Einmündung Kaiserstraße und die Stresemannstraße ab der Kreuzung mit der Brückenstraße gesperrt. Die Durchfahrt für Anwohner und Lieferfahrzeuge bleibt bis zur Ecke Viehmarktstraße frei. red