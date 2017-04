City-Initiative Trier erhöht Beiträge und bietet öfter Pendelverkehr an

Georg Kern, der Ehrenvorsitzende der Werbe- und Aktionsgemeinschaft von Einzelhändlern, brachte fünf Prozent ins Spiel. Darauf einigten sich die rund 50 stimmberechtigen Mitglieder schließlich mit großer Mehrheit.



Vorausgegangen war eine ausgiebige Diskussion, in der mehrfach der vom Vorstand angeregten „maßvollen Beitragsanpassung“ eine Absage erteilt wurde. Tenor: Die Tarife für die rund 180 Mitgliedsbetriebe sind seit 1998 unverändert, während die Verbraucherpreise in dieser Zeit um nahezu 30 Prozent gestiegen sind. Die Beitragshöhe basiert auf der Zahl der Mitarbeiter eines Betriebs. Der Inhaber eines Geschäfts mit 51 bis 100 Mitarbeitern etwa zahlt derzeit 3579 Euro jährlich. Die Beitragserhöhung um fünf Prozent tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft.



Der Vorsitzende Gerd Guillaume zeigte sich sehr erfreut über die unverhofften Mehreinahmen, die künftig ins Haus stehen. Die finanziellen Sorgen aber bleiben. Denn so ist zum Beispiel noch nicht klar, ob die Stadt ihren jährlichen Zuschuss von 64.000 Euro angesichts der von der Aufsichtsbehörde ADD verhängten Haushaltssperre überhaupt zahlen kann.



Diese städtische Geldspitze macht rund ein Viertel des CIT-Jahresetats aus, deckt aber nicht einmal die in der CIT-Geschäftsstelle anfallenden Personalkosten (knapp 80.000 Euro).



In der Versammlung in der Alten Färberei kündigte der Vizevorsitzende Benno Skubsch einen Ausweitung des Park&Ride-Angebots an, das sich an den Adventssamstagen sehr bewährt hat. In diesem und im kommenden Jahr verkehren die für Nutzer kostenlosen Pendelbusse zusätzlich am 23. Juni (luxemburgischer Nationalfeiertag) und 15. August (Mariä Himmelfahrt, kirchlicher Feiertag in Frankreich, Belgien, Luxemburg und im Saarland) zwischen den umliegenden Großparkplätzen und der Trierer Innenstadt.



Wahlen standen nicht auf dem Programm, dennoch gibt es einen Neuzugang im Vorstand: Als „geborenes Mitglied“ stellte sich der neue Dezernent für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit und Ordnung, Thomas Schmitt, in der Versammlung vor.