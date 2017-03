Das Duell am Mittwochabend: Judith Schinker gegen Thomas Schmitt

Eine Allianz der SPD, der Linken, der FDP und der Piratin Darja Henseler hat eine Kandidatin nominiert, die gegen den schon länger als Favoriten des schwarz-grünen Bündnisses feststehenden Christdemokraten Thomas Schmitt antreten soll. Judith Schinker, 1969 in Kiel geboren, ist seit 2015 Rektorin der Hochschule für Musik Carl-Maria von Weber in Dresden.



Schinker habe während der Vorstellungsrunde am vergangenen Samstag im Rathaus (der TV berichtete am 6. März) eine „Erfahrung und Kompetenz gezeigt, die in dieser Form keine weitere Person zeigen konnte“ – so stellt der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Teuber die neue Kandidatin vor. „Judith Schinker kennt den Umgang mit Politik und Verwaltung aus dem Effeff. Sie ist mit führenden Kulturbetrieben wie den Berliner Philharmonikern intensiv bekannt geworden und weiß aus praktischer Erfahrung, wie sich Verwaltung und Kultur anfühlen und welche Perspektiven hier zu vereinen sind.“



Auch die Linksfraktion ist begeistert. „Judith Schinker überzeugte am Samstag durch ihre im Gespräch erkennbare Führungskompetenz, welche sich in ihren Aussagen zu moderner Personalführung, Teamkompetenz und klaren Einstellungen zu Arbeitnehmerrechten zeigte“, erklärt Theresia Görgen. „Unsere Stimmen sind ihr sicher.“



Sicher ist bei einer solchen Wahl erfahrungsgemäß nichts, aber selbst wenn Judith Schinker heute Abend die Stimmen der drei Fraktionen und der Piratin sicher haben sollte, reicht es nicht zum Sieg. SPD, FDP, Linke und die Piratin haben 21 Stimmen im Stadtrat. Das Bündnis der CDU und der Grünen hat 29. Selbst wenn die UBT, die nicht der Schinker-Allianz angehört, komplett für die Kandidatin aus Dresden stimmen würde, läge diese immer noch mit 25 gegen 29 Stimmen hinten.



Ob in dieser Konstellation noch Spannung aufkommt, hängt von der CDU ab. Diese hat sich zwar am Montagabend klar auf Thomas Schmitt als Kandidaten geeinigt – aber als die Fraktion dann als Generalprobe für den heutigen Mittwoch ihre Stimmen für die endgültige Wahl abgeben sollte, waren nach TV-Informationen von den 20 Mitgliedern nur 18 für Schmitt. Zwei enthielten sich.



Das bedeutet: Schwarz-Grün hätte am Mittwoch statt 29 nur 27 Stimmen für Thomas Schmitt. Die Gegenseite müsste auf die Unterstützung der UBT und der AfD zählen und hätte damit auch 27 Stimmen. Das Stimmrecht des Oberbürgermeisters Wolfram Leibe (SPD) ruht bei Wahlen, deshalb müsste eine Stichwahl folgen.

Die Abstimmung ist geheim. Eine einfache Mehrheit von mindestens einer Stimme reicht zum Sieg. Enthaltungen und ungültige Stimmen zählen nicht. Wer heute fehlt, stimmt nicht mit ab.



Judith Schinker bestätigt im Gespräch mit dem TV ihre Kandidatur. „Aber darüber hinaus möchte ich zurzeit keine Stellungnahme abgeben.“



Die Managerin:

Judith Schinker

Die 47-Jährige lebt in Dresden und leitet seit 2015 die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. Die studierte Diplom-Juristin und Diplom-Kulturmanagerin war zuvor seit 2010 als Koordinatorin an der Musikhochschule tätig. Sie war Assistentin der Geschäftsführung bei der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker, Veranstaltungsmanagerin bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten sowie Organisatorin bei den Freunden der Kunsthalle Hamburg.



Der Politprofi:

Thomas Schmitt

Der 43-Jährige gehört seit 2004 dem saarländischen Landtag an und ist kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Kultur und Medien. Der studierte Jurist war zudem als Beamter im Ministerium für Wirtschaft des Saarlandes, zuletzt als Regierungsoberrat, tätig. Er ist Vizepräsident des saarländischen Chorverbandes und stellvertretender Vorsitzender der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung.