Das Honky-Tonk-Festival: Volle Kneipen, zufriedene Gäste

(Trier) Das Honky-Tonk-Festival hat Hunderte Menschen in die Kneipen in der Trierer City gelockt. Bands wie Elm F. & The Rooks im Coyote, Kojak im Styxx oder The Galway Trio im Irish Pub haben beste Stimmung verbreitet und die Kneipengäste auch zum Tanzen gebracht.