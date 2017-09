Das Licht ins Dunkel bringen: City Campus trifft Illuminale in Trier

Extra: HÖHEPUNKTE IN DIESEM JAHR

Trier Zum dritten Mal arbeiten die Illuminale und der City Campus zusammen, um am Freitag, 29. September, wissenschaftliche Projekte und Innovationen an die Leute zu bringen. Dieses Jahr erleuchtet die wissenschaftliche Gemeinschaft mit dem Lichterfest den Viehmarkt und die angrenzende Neustraße.Seit Monaten bereiten sich Künstler, Schüler, Studenten und Wissenschaftler darauf vor, das Stadtviertel in ein Lichtermeer zu hüllen. Schulen, Jugendzentren und Kunstwerkstätte haben aus alltäglichen Gegenständen moderne Lichtobjekte hergestellt, die an den Ständen, Läden und Straßen für helles Licht sorgen sollen.Die Hochschule und die Universität Trier stellen neue Erkenntnisse und Forschungsansätze in spannenden Versuchen, Vorträgen und Diskussionen vor. Hochschulpräsident Professor Norbert Kuhn freut sich über das vielfältige Angebot: "80 Prozent der Exponate sind bei der Ausstellung neu. Wir geben den Besuchern einen Einblick in Themenbereiche wie Robotik, IT und Digitalisierung". Universitätspräsident Professor Michael Jäckel fügt hinzu: "Der Schwerpunkt liegt auf Interaktion und keinem Frontalunterricht. Wir möchten den Leuten nahebringen, was Wissenschaftler machen, und verständlich zeigen, welchen Einfluss Forschung auf das alltägliche Leben haben kann."Das wissenschaftliche Kulturfest wird durch die EU gefördert und finanziert sich durch eine Mischung aus Sponsoren und Förderern. Jäckel schätzt den Gesamtbetrag an Veranstaltungskosten auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Fördersumme der europäischen Union beträgt 80 000 Euro. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH gibt außerdem 20 000 Euro zum Fest dazu.Ein genauer Betrag lässt sich vor dem Fest noch nicht genau feststellen, da es schwer ist, die Arbeit von Aufbauhelfern, Technikern, Künstlern und Wissenschaftlern zu bezziffern. Besonders, da sich viele freiwillig und unentgeltlich engagieren.Die Lichtkuppel aus dem Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier reagiert auf den Geräusch- und Bewegungspegel der Menschen in seiner Umgebung und passt sich dynamisch daran an. Professor Volker Schulz von der Uni Trier zeigt, warum Musik und Mathematik mehr gemeinsam haben als viele denken. Das vollständige Programm ist im Internet abrufbar unter den Adressen www.citycampus-trier.de und www.wissen-schafft-licht.de