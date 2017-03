Defekte Gastherme löst Kohlenmonoxid-Alarm aus

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Trier-Kürenz) Weil ein Kohlenmonoxidmelder am Mittwoch in einem Haus in Trier-Kürenz Alarm geschlagen hatte, rückte die Trierer Berufsfeuerwehr am Mittag aus.