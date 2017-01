Der König und die Narren: ATK-Preisträgerin Verona Pooth krank - Sportmoderator Florian König erhält Kaiser-Augustus-Orden 2017

"Heute Morgen war ich nach der endgültigen Absage von Frau Pooth erst einmal zu Tode betrübt", sagte ATK-Präsident An dreas Peters dem TV am Freitagmittag. Spaßeshalber habe ihm jemand vorgeschlagen, es doch mal beim 2018er-Preisträger König zu versuchen. Und siehe da: "Florian König war zwar überrascht, hat es aber sehr schnell abgeklärt und uns kurz darauf die Zusage gegeben", berichtete Peters hörbar erleichtert. Der Plan sei zwar gewesen, nach zwei männlichen Preisträgern (2015: Marcel Reif, 2016: Günther Jauch) wieder einen weiblichen Gast zu begrüßen, "aber wir sind natürlich froh, dass Florian König so spontan zugesagt hat". Zuvor wird sich König bei einem Empfang von Oberbürgermeister Wolfram Leibe in das Goldene Buch der Stadt eintragen.Die Verleihung der größten Auszeichnung des Trie rer Karnevals an Verona Pooth ist übrigens nur aufgeschoben: Statt König erhält sie dann 2018 den Kaiser-Augustus-Orden. Er wird seit 1994 regelmäßig an bekannte Persönlichkeiten verliehen, die sich sozial engagieren.Weiterer Höhepunkt der ATK-Gala: Tanja Wilke-Oberbillig wird an diesem Abend zur neuen Trie rer Prinzessin, Tanja I. vom Eiscafé Calchera, gekrönt.bec