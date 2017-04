Der Meister ist willkommen: Guildo Horn will Trier eine Statue schenken

Trier Der Schirmständer in Form einer von der Schwiegermutter handbemalten Milchkanne, die Weihnachtsteller-Kollektion von Tante Hildegard. Wer kennt sie nicht: ungeliebte, wenn auch gut gemeinte Geschenke, die in der guten Stube zu Accessoires des Grauens werden.Während die Sammelteller "versehentlich" herunterfallen und die Milchkanne unter großem Hallo beim Schrottwichteln den Höhepunkt ihres Daseins findet, sind das im Falle der riesigen Statue eines Mittfünfzigers mit dünnem Haar und speckiger Hüfte keine Optionen. Die Umsetzung von Guildo Horns Geschenkvorschlag an seine Heimatstadt will also wohlüberlegt sein. Wie soll er aussehen, wo soll er stehen und - wer will das?Wir haben "Milliunen" Trierer zur Idee des von seinen Fans respektvoll "Meister" genannten Sängers und Moderators befragt.sieht in Guildo einen Kontrapunkt: "In unsere verrückte Zeit passt alles. Wenn es einen Trump in Amerika gibt - dann geht auch ein Horn auf dem Hauptmarkt."würde das Guildo-Denkmal lieber vor der Porta Nigra sehen. "Man könnte auch jetzt schon Wetten abschließen, wer zuerst geklaut wird: Marx oder Horn."kann schon die Diskussion um die Marx-Statue nicht verstehen: "Sie ist nun einmal ein Geschenk, das nimmt man an. Deshalb finde ich den Vorschlag, den Guildo jetzt macht, lustig."würde gleich mehreren Trierer Originalen ein Denkmal setzen, um alle gleich zu behandeln: "Leiendeckers Helm, Sahlers Rosi, Trappens Paul, Röschen - die könnte man in der ganzen Stadt verteilen", meint sie lachend.Horst Köhler alias Guildo Horn hat seinen Lieblings-Standort schon im Visier: Trier-Nord. Was meint der zuständige Ortsvorsteherdazu? "Wenn ein entsprechender Antrag kommt, können wir das vonseiten des Ortsbeirats ernsthaft prüfen und beim Stadtrat vorschlagen." Als Standort kann er sich, wie vom "Meister" selbst vorgeschlagen, das Moselstadion oder das Nordbad vorstellen. "Auch wegen seiner anerkannten und qualifizierten Nussecken besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Statue mindestens sechs Meter hoch wird, damit er gemäß seiner Gewichtung in Trier gebührend gewürdigt werden kann."Auch auf eine essbare Variante, beispielsweise aus Nusseckenteig, reagiert Bösen positiv: "Dann können alle mal an ihm knabbern."Zumindest die von uns befragten Trierer sahen einem möglichen Guildo-Denkmal gelassen entgegen. Fast alle. Nur(66), der seinen vollständigen Namen nicht nennen möchte, ist knallhart: "Marx ja - Guildo nein!" Warum? "Vor fast 30 Jahren habe ich ihn in Hermeskeil auf einem seiner ersten Konzerte gesehen. Anfangs war die Halle voll, in der Pause gab es fast eine Schlägerei an der Kasse, weil manche Leute ihr Geld zurückhaben wollten, dann war der halbe Saal leer. Ich bin dann auch gegangen." Denk mal an! Ob das so noch was wird mit dem Denkmal?