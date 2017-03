Der Partymacher hat zugeschlagen - Trierer Gastronom sichert sich Altstadtfest-Konzession für den Viehmarkt

WAS KOSTET DAS ALTSTADTFEST?

Extra

Es sind drei Tage des Feierns und des Wahnsinns. Kein Ereignis bringt so viele Menschen auf die Trierer Straßen wie das Altstadtfest. Vom 23. bis zum 25. Juni wird die gesamte Innenstadt von der Porta Nigra bis zum Viehmarkt wieder zu einer riesigen Party-Zone, in der erfahrungsgemäß zu bestimmten Zeiten jeder Quadratmeter hart umkämpft ist.Gekämpft wird auch schon Monate vorher - vor allem um starke Musiker und ein attraktives Programm, das Zehntausende anzieht. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) trägt im Auftrag der Stadt Trier die Verantwortung für die drei berühmten Tage im Juni. Im Februar hatte die TTM eine Änderung im vertrauten Netzwerk der einzelnen Veranstalter möglich gemacht, indem sie die Dienstleistungskonzession für den Viehmarkt neu ausgeschrieben hat.Dahinter verbirgt sich jedoch kein Konflikt, erklärt Paula Kolz, die Marketing-Fachfrau der TTM. "Damit die Abwechslung im Programm erhalten bleibt, zieht die TTM seit mehreren Jahren auch private Veranstalter mit hinzu." Für den Viehmarkt wurde diese Dienstleistungskonzession Anfang Februar neu ausgeschrieben.Auf den ersten Blick war das ein formal notwendiger Schritt, denn die alte Konzession lief aus. Aber der Viehmarkt spielt eine herausragende Rolle im Altstadtfest-Netzwerk. Zu den Kooperationspartnern der TTM zählen insbesondere Vereine, die lokale Kulturszene sowie Gastronomen aus Trier und dem Umland.Private Betreiber, die mit eigenem wirtschaftlichen Risiko und eigenem Konzept und Programm einen ganzen Platz bespielen, sind bisher die Ausnahme. Nur der Viehmarkt wurde in den letzten Jahren durch Eric Naunheim, Betreiber des Donna Mia und Louisiana am Kornmarkt, auf der Basis einer Konzession bewirtschaftet."Die Zusammenarbeit mit Herrn Naunheim in den vergangenen Jahren war stets von Qualität und gegenseitigem Vertrauen geprägt", betont Paula Kolz. "Nichtsdestoweniger handelt es sich bei der Konzession für den Viehmarkt um ein Angebot, dass wir gerne auch für weitere Interessenten öffnen wollen."Eric Naunheim hat die neue Konzession für den Viehmarkt erhalten. Laut TTM gab es keine externen Bewerbungen. "Die zentrale Frage lautet wie immer: Welcher Headliner zieht bis zu 6000 Leute?", sagt Naunheim. Mickie Krause, Guildo Horn - Namen wie diese füllen den Platz. "Der Headliner steht noch nicht fest, aber die Gespräche laufen." Auch mit einer Vorband steht Naunheim in Verhandlungen. "Diese Band muss musikalisch zum Hauptakt passen." Es sei unklug, vor einem Vertragsabschluss schon Namen zu nennen. "Denn dann gehen die Preise sofort nach oben."Das Altstadtfest findet vom 23. bis zum 25. Juni statt.Die kurze und knappe Antwort auf diese immer wieder auftauchende Frage: nichts. Kosten und Einnahmen heben laut Mitteilung der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) einander auf. Die Finanzierung des Altstadtfestes erfolgt zunächst durch die TTM. "Die Gesellschaft refinanziert ihre Veranstaltungskosten aus den Einnahmen aus Standgebühren und Sponsoring, sowie einem - verglichen mit der Veranstaltungsgröße - geringem Anteil des städtischen Betriebskostenzuschusses", erklärt Marketingchefin Paula Kolz. Die Planungen gehen von einer Kostendeckung aus. "Dieses Ziel kann bis dato trotz erheblicher Kostensteigerungen im Bereich der Sicherheit und der GEMA gehalten werden." Generell hat die TTM ein Jahresbudget von einer Million Euro. Keine direkten Kosten - das ist in Trier wahrhaftig selten. Das weiß auch Paula Kolz. "Wir freuen uns, auch in Zukunft das Altstadtfest als kostenloses Geschenk an die Trierer Bürger, aber auch an Besucher aus dem Umland sowie Touristen anbieten zu können."