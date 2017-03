Der Puls Europas schlägt auch in Trier und der Großregion

Die Demonstrationen in Frankfurt, Berlin oder Freiburg haben bereits Schlagzeilen produziert. Nun kommt die Demokratiebewegung „Pulse of Europe“ (Puls Europas) auch nach Trier. Die Initiatoren der Kundgebung hoffen darauf, am Sonntag, 19. März, ab 14 Uhr auf dem Hauptmarkt viele Menschen zu treffen, die für Frieden und Demokratie ein Zeichen setzen wollen.„Mir wird angst und bange, welche Entwicklungen sich in Europa und in der Welt abzeichnen“, sagt Christel Baltes-Löhr, eine der Mitveranstalterinnen, die sich Anfang der Woche mit Gleichgesinnten getroffen hat. Dabei sei mit Blick auf die in Frankfurt von einem Rechtsanwaltspaar ins Leben gerufene Initiative sehr schnell die Entscheidung gefallen, so etwas auch in Trier zu initiieren. „Wir wenden uns dabei nicht gegen Trump oder andere Politiker“, verdeutlicht die Professorin und Geschlechterforscherin an der Universität Luxemburg. „Wichtig ist uns vielmehr, konstruktiv für ein vereintes Europa zu kämpfen.“Ziel der Veranstalter, nach eigener Aussage „eine bislang kleine und bunt zusammengewürfelte Gruppe“, ist es, bis zu den Wahlen in Frankreich am 23. April an jedem Sonntag um 14 Uhr an die Werte eines vereinten und demokratischen Europas zu erinnern. Plakate und Transparente sind willkommen. Trier und Koblenz sind die ersten Städte in Rheinland-Pfalz, die sich der Bewegung anschließen.Zum Organisationsteam in Trier gehört auch Elfriede Mommenthal-Aymanns. „Als ehemalige Geschichtslehrerin kann ich gut beurteilen, wie demokratische Verhältnisse umgewandelt werden. Ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt wichtig ist, Flagge zu zeigen.“ Als sie dann im Fernsehen Berichte über „Pulse of Europe“ gesehen habe, sei sie davon sofort angesprochen worden. „Die Grundwerte, für die das demokratische Europa steht, sind für mich die einzige Möglichkeit, den Frieden zu bewahren. Es geht um Zusammenarbeit statt Abgrenzung.“ Der zunehmende Nationalismus könne zur Bedrohung werden. Darin stimmt sie mit Christel Baltes-Löhr überein, die daran erinnert, dass gerade für Trier und die Großregion der freie Grenzverkehr nur eine vermeintliche Selbstverständlichkeit sei.Neben mehr als 40 Städten in Deutschland ist die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ auch in anderen europäischen Ländern aktiv, so in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Portugal und Österreich.Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.pulseofeurope.eu