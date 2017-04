Designierte Weinkönigin von Trier: Eine Majestät in spe mit besonderen Fähigkeiten

2016 landeten die Olewiger Winzer einen echten Coup: Sie machten Ninorta Bahno (26) aus Syrien zur Weinkönigin von Trier und ernteten für diese beispiellose Geste von Toleranz und Weltoffenheit ein internationales Medienecho. Aber auch ein vermeintliches Problem. Wer würde sich nach dem Ninorta-Hype denn trauen, im Jahr darauf den Trierer Wein und die Winzerschaft zu repräsentieren? Doch die Olewiger Winzer, die seit 1949 die Trierer Weinfeste veranstalten und die Majestät küren, mussten gar nicht nicht lange nach einer adäquaten Nachfolgerin suchen, geschweige denn jemandem das einjährige Ehrenamt schmackhaft machen.







Denn im vergangenen Herbst trat Bärbel Ellwanger auf den Plan – und bewarb sich. „Das war mein eigener Wunsch und meine eigene Initiative“, sagt die 23-Jährige, deren Regentschaft nun nichts mehr im Wege steht.



In ihrer Jahreshauptversammlung hat der im Wesentlichen von vier Winzerbetrieben getragene Verein Bärbel Ellwanger einstimmig gewählt. Demnach wird sie am Mittwoch vor dem 69. Weinfest (Termine siehe Info-Kasten) zur 69. Weinkönigin von Trier gekrönt.

Der Vereinsvorsitzende Peter Terges (63) schwärmt schon in höchsten Tönen: „Speziell für 2017/18 hätten wir keine Bessere bekommen können. Mit Bärbel werden wir noch mal richtig auftrumpfen.“



Denn: Die Majestät in spe spricht fließend Chinesisch. Sie hat je ein Auslandsjahr in Guangzhou (China) und Taipeh (Taiwan) absolviert und studiert an der Uni Trier Sinologie (Moderne China-Studien). Was mit Blick auf das große Trierer Karl-Marx-Jahr 2018 absolut von Vorteil und originell ist: „Ich kann die vielen Gäste aus Fernost in ihrer Muttersprache begrüßen.“ Und überdies eine besondere Verbindung zu Karl Marx (1818-1883) vorweisen: Das Abitur hat sie 2013 am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) abgelegt, an derselben Schule wie Triers berühmtester Sohn, nur dass die damals Jesuitenkolleg hieß.



Eine Trierer Weinkönigin, die Chinesisch kann. Fein. Und wie steht’s mit Wein, wenn man – wie die meisten ihrer Vorgängerinnen in jüngerer Zeit – nicht aus einem Weinbaubetrieb stammt? „Ich bin zugegebenermaßen noch keine große Fachfrau, aber ich möchte mir das Wissen aneignen“, kündigt die „wettererprobte, leidenschaftliche Gleitschirmfiegerin“ aus dem Stadtteil Tarforst an. Sie wolle in jedem der vier Winzervereins-Güter ein paar „Schnuppertage“ machen und zudem eines der „Seminare für Weinhoheiten“ belegen, die Janine Reichert (34, Bullay), Mosel-Saar-Ruwer-Weinkönigin 2001/02, anbietet.



Erklärtes Ziel: „Ich will als Botschafterin von Wein und Winzern nicht nur lächelnd dastehen, sondern mitreden können.“ Und sie möchte zur Verfügung stehen, wenn OB Wolfram Leibe sie bittet, bei Gästeempfängen dabei zu sein. Das übrigens in einem „tollen dunkelblauen Kleid mit viel Glitzer und mehr Tüll als Samt“, frisch erworben im Brautladen Mona Lisa. Das werde „ein echter Hingucker“.



Auch Monika Reinsch (48), frisch gebackene Geschäftsführerin der Olewiger Winzer, freut sich sehr auf Bärbel I.: „Sie ist selbstbewusst und charmant – eine gute Mischung. Und sie ist nicht auf den Mund gefallen.“



Kann man wohl sagen. Befragt nach ihrer Lieblings-Geschmacksrichtung bei Wein antwortet sie: „Trocken und feinherb. Lieblich kann ich selbst sein.“

Info ERST DIE KRÖNUNG, DANN DAS FEST

Ihr Amt als 69. Trierer Weinkönigin tritt Bärbel Ellwanger beim Krönungsabend am Mittwoch, 2. August, 19.30 Uhr, im Olewiger Klostergarten an. Gleichzeitig wird die Weinkönigin 2016/17, Ninorta Bahno, feierlich verabschiedet. Auch Bärbel I. übt ihr Ehrenamt als „Solistin“ (ohne Weinprinzessin) aus. Triers 69. Weinfest in Olewig wird vom 4. bis 7. August gefeiert. Die Schirmherrschaft übernimmt zum dritten Mal in Folge die Volksbank Trier, diesmal vertreten durch Vorstand Alfons Jochem.