Deutschland-Tour: Trier bewirbt sich als Etappenort

Wie in unserer Fotomontage könnte es aussehen, wenn die Deutschland-Tour im August 2018 ihr Comeback erlebt. Trier will als Etappenort mit von der Partie sein.

(Trier) Wenn die Deutschland-Tour im August 2018 ihr Comeback erlebt, will Trier als Etappenort mit von der Partie sein. „Wir haben unsere Bewerbung für die Teilnahme an diesem attraktiven Radsportereignis abgegeben“, erklärte Triers OB Wolfram Leibe am Montag.