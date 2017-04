Extra: PROGRAMM HAUPTMARKT UND KULTURZELT

Die Heilig-Rock-Tage in Trier beginnen am Freitag; bis zum 7. Mai zieht es Gläubige nach Trier. Judith Rupp, Pressesprecherin des Bistums Trier, sagt: "In diesem Jahr stehen die Festlichkeiten unter dem Leitwort ,Herausgerufen’, das gleichzeitig auch die Überschrift des Abschlussdokuments der Synode ist."Die Heilig-Rock-Tage bieten mit ihrer Synoden-Werkstatt im Konviktshof hinter dem Dom einen Ort für den Austausch über die Ergebnisse der Zusammenkunft von Gläubigen aus dem Bistum. Daneben gibt es dort auch gestaltete Zeiten mit einem festgelegten Programm. Die Einzelheiten sind unter www.heilig-rock-tage.de/synoden-werkstatt einzusehen.Laut Rupp ist das Besondere der Heilig-Rock-Tage, dass sie viele verschiedene Gruppen ansprechen. Neben einem geistlichen Programm mit Lesungen, Gebeten und Gottesdiensten gibt es zahlreiche weitere Angebote.So ist der Samstag, 29. April, ein Tag für die Jugend mit Workshop-Angeboten rund um Kunst, Sport, Bildung und Politik. Daneben soll das Miteinander zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gefördert werden.Am Dienstag, 2. Mai, sind Ehepaare eingeladen, ihr Jubiläum zu feiern und ihre Verbindung erneut von Gott segnen zu lassen.Der Mittwoch steht unter dem Thema Militärseelsorge mit einem Konzert des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg auf dem Domfreihof um 15.30 Uhr.Daneben besuchen an diesen beiden Tagen Kindergruppen aus Kindertagesstätten den Dom. Für die Kleinen gibt es eine Führung und verschiedene Workshops.Am Samstag, 6. Mai, kommen erstmals 1800 evangelische und katholische Sänger und Musiker zu einem ökumenischen Kirchenmusikfestival mit Konzerten und Workshops zusammen. Zugleich sind erstmals speziell ehrenamtlich Arbeitende eingeladen. Dieses Programm richtet sich auch an Menschen, die noch nicht ehrenamtlich arbeiten, aber dazu mehr wissen wollen.Ein beliebtes Element des Samstags ist das Café International von 14 bis 17 Uhr im Kulturzelt vor dem Dom. Es bietet besonders Flüchtlingen und Menschen, die mit diesen arbeiten, die Möglichkeit, sich zu treffen, zusammen zu essen und zu tanzen.Ganz nach dem Motto "Herausgerufen" wird das Mittagsgebet bei den Heilig-Rock-Tagen täglich ab 12.15 Uhr auf der Bühne auf dem Hauptmarkt abgehalten. Im Kulturzelt vor dem Dom gibt es täglich Konzerte, meist gegen 19 Uhr, aber auch im Lauf des Tages. Darunter ist zum Beispiel ein Konzert von Jugendlichen des Robert-Schuman-Chors in Zusammenarbeit mit Helmut Eisel am 30. April um 19 Uhr oder das Konzert des Musikvereins Altrich am 1. Mai um 11.30 Uhr. Mehr im Internet unter www.heilig-rock-tage.de