Die Viren sind schuld: Trierer Karnevalsprinzessin muss das Bett hüten

Gleich mehrfach musste die Trierer Karnevalsprinzessin Tanja I. vom Eiscafé Calchera am Wochenende die Trierer Narren enttäuschen: Statt der Majestät marschierte bei einigen Kappensitzungen und weiteren Terminen nur der Hofstaat ein. Schuld daran sind Erkältungsviren, die die Prinzessin mit starkem Fieber ans Bett gefesselt haben.



Am Sonntag quälte sich Tanja I. zwar wieder zu zwei Auftritten bei der Karnevalsgesellschaft Heuschreck und zum Eurener Kinderkarneval, für die geplanten Besuche bei den Irscher Burgnarren und den Onner Onsern reichte es aber schon nicht mehr. Am Montag soll die närrische Majestät noch einmal zum Arzt, wie Wolfgang Steil aus ihrem Hofstaat berichtete.



Schließlich wolle sie unbedingt den Höhepunkt der närrischen Session mit dem Straßenkarneval miterleben. Sie freue sich darauf, an Weiberdonnerstag mit den Trierern das Rathaus zu erstürmen, ließ die Prinzessin mitteilen, und sie sei dann auch ganz bestimmt wieder fit. Neben der Rathaus-Erstürmung steht am Weiberdonnerstag auch die öffentliche Feier auf dem Hauptmarkt auf dem Programm.



Ihr Maskottchen, den kleinen grünen Gummifrosch „Froschi“, hat sie derweil auch schon angesteckt. Der trägt bei den Auftritten nun ebenfalls einen Schal.