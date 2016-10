Die neue Stadt am Fluss - So soll das Gesicht des Zurlaubener Ufers 2017 aussehen

Meinung

So kann es weitergehen

Trier. Der unheilvoll klingende Begriff Deichbruch scheint eher an die Nord- und Ostseeküste als ins Trierer Tal zu passen. Doch auch die fern aller Meeresküsten liegende Römerstadt kann in gewaltige Schwierigkeiten geraten, wenn der in den 30ern gebaute Deich entlang der Mosel versagt. Denn dann läuft die Mosel in die Innenstadt.: Fünf Millionen Euro wird die komplette Sanierung des Hochwasserschutzes entlang der Mosel kosten. 90 Prozent davon zahlt das Land Rheinland-Pfalz, zehn Prozent übernimmt die Stadt Trier. Der Deich wird innen und außen erneuert - massive Aktionen, die zunächst einmal unangenehme Folgen haben werden, denn Zurlauben wird zur Großbaustelle.: Einige Terrassen der Zurlauben-Gastronomie müssen verschwinden. Auch die Deichkrone wird abgetragen, was die Fällung der darauf stehenden Bäume bedeutet. Ein Schritt, der mit Sicherheit für Empörung sorgen wird. Doch die Terrassen werden wiederhergestellt, und für jeden gefällten Baum werden vier neue gepflanzt. Auch die Hochwasserschutzmauer beim Ruderverein muss saniert und neu gebaut werden, da Teile von ihr einsturzgefährdet sind.Während der Bauphase wird zwischen dem Schiffsanleger in Höhe der Zufahrtstraße zum ehemaligen Kabinenbahngelände und dem Anleger für die Boote des Ruderclubs ein provisorischer Fuß- und Radweg eingerichtet. In den Bauphasen im Bereich der Straße An der Jugendherberge und der Kaiser-Wilhelm-Brücke werden Fußgänger über die Ascoli-Piceno-Straße geleitet.: Parallel zur Deichsanierung wird das Trierer Tiefbauamt die Bleichstraße und die Straße Zurlaubener Ufer verkehrsberuhigt ausbauen. Im ersten Bauabschnitt ab November ist die Straße Zurlaubener Ufer vom Georg-Schmitt-Platz bis zur Bleichstraße dran, im zweiten Abschnitt ab Herbst 2017 werden beide Straßen bis zum Gelände der ehemaligen Kabinenbahn ausgebaut.: Die Stadtwerke Trier (SWT) nutzen die große Bauphase am Zurlaubener Ufer ebenfalls aus. Parallel zum Straßenausbau erneuern die Stadtwerke auf 130 Metern die Strom-, Gas- und Wasserleitungen und die Hausanschlüsse. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls erneuert und durch LED-Technik ersetzt. Die Leitungsarbeiten werden im November beginnen, bis Februar dauern und 250 000 Euro kosten.: Alle Bauarbeiten beginnen erst nach dem Ende der Freiluftsaison, um den Gastronomen in Zurlauben nicht zu schaden. Das größte der drei Bauprojekte, der Hochwasserschutz, soll zum Beginn der Schönwetterphase im April 2017 fertig werden - und er soll Zurlauben und die Stadt am Fluss in einem neuen Licht zeigen. Das gesamte Moselufer im Norden Triers soll attraktiver und einladender werden.: Die Sanierung des Deichs soll nicht nur eine rein technische Geschichte werden. Trier will auch der seit Jahren diskutierten Vision Stadt am Fluss näherkommen. Deshalb verbindet Trier die Arbeiten am Deich mit einer modernen Stadt- und Landschaftsplanung. Das Ergebnis sieht auf den 3D-Modellen (siehe Fotos) sehr vielversprechend aus. "Endlich passiert etwas", sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD).Ein zentraler Blickfang am neuen Zurlaubener Ufer wird eine Panoramatreppe im Hang sein. Sie wird während des jährlichen Moselfests Zurlauben mit Sicherheit schnell belegt sein, da sie ideale Sitzplätze am Fluss bietet. Sitzsteine sollen diesen Effekt noch verstärken.Der vorhandene Radweg wird erneuert und breiter angelegt. Barrierefreie Zugänge werden geschaffen. Die Stadtwerke stellen sogar in Aussicht, parallel zur Leitungssanierung auch ein Glasfasernetz zu verlegen und damit öffentliches WLAN zu schaffen.Die Baustellenphase wird ein Kraftakt für alle Beteiligten, aber auf das Ergebnis freuen sich nicht nur die Zurlaubener Gastronomen. "Das ist ein großartiges Projekt für Trier-Nord, auf das wir lange gewartet haben", sagt Ortsvorsteher Christian Bösen (CDU). "Es war uns nicht bewusst, wie massiv die Schäden am Deich sind."Vier Ingenieurbüros aus Trier und Saarbrücken sind an diesem Mammutprojekt beteiligt. Bauherr ist die Stadt Trier. Ob das Baudezernat den Zeitplan einhalten und bis zum Start der Freiluftsaison 2017 fertig werden kann, hängt auch vom Wetter ab. "Lange Frostperioden oder Dauerregen werden uns natürlich zu schaffen machen", sagt Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). "Aber wenn wir von langen Schlechtwetterphasen verschont bleiben, habe ich alle Zuversicht, dass das klappt."Stadt am Fluss - das war viele Jahre lang ein schmerzhaftes Thema für die Politik in Trier. Ex-Oberbürgermeister Klaus Jensen hatte es zu einem seiner Ziele erklärt, das Moselufer endlich attraktiv zu machen. Doch er hatte in seiner Amtszeit nie die Mittel, diesen Plan umzusetzen, sondern musste anderen Projekten Priorität einräumen. Jetzt soll die Stadt am Fluss Realität werden. Und wie schon mehrmals in der jüngeren Trie-rer Geschichte ist es ein harmonierendes Duo, das eine Kooperation mit dem Land erreicht und dadurch Projekte möglich macht, die lange unmöglich waren. So wie in den 2000ern OB Helmut Schröer (CDU) und Baudezernent Peter Dietze (SPD) die Landesgartenschau nach Trier geholt haben und den Petrisberg zum Vorzeigequartier entwickeln konnten, schlagen jetzt OB Wolfram Leibe (SPD) und Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) gemeinsam zu. Sehr gut, so kann es weitergehen.