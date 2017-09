Diebeszug durch die Trierer Innenstadt

Zwischen dem späten Freitagabend und dem späten Sonntagabend haben Unbekannte in der Trierer City vier Autos aufgebrochen oder aufzubrechen versucht. Und zwar mit brachialer Gewalt: An allen Wagen entstanden hohe Sachschäden, wie die Polizei meldet.Zwischen Freitag, 19.45 Uhr, und Samstag, 0.10 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz im Bereich Langstraße/Deutschherrenstraße abgestellten Fiat Bravo eingeschlagen. Die Täter klauten eine dunkle Handtasche. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.In der Liebfrauenstraße wurde am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 19.25 Uhr ein BMW aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Auto klauten sie ein Navigationsgerät und andere persönliche Gegenstände des Fahrzeugnutzers. Auch bei diesem Bruch entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden.Ebenfalls am Sonntag, 24. September, diesmal zwischen etwa 18.45 Uhr und 19.15 Uhr, machten sich Unbekannte an einem im Bereich der Jesuitenstraße abgestellten Audi A 3 zu schaffen. Auch hier schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten den Fahrgastraum. Gestohlen wurde eine hochwertige Brille.Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere Hundert Euro.Am gleichen Abend, zwischen 20.50 Uhr und 21.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, die Scheibe der Fahrertür eines in der Banthusstraße (Nähe Dom) geparkten Mercedes Benz einzuschlagen. Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Türrahmen wohl aufgehebelt werden sollte - w odurch der Türrahmen erheblich beschädigt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten schließt die Polizei nicht aus, dass die Aufbrüche zusammenhängen - also von den gleichen Tätern oder der gleichen Tätergruppe begangen wurden.Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Angaben zu Taten oder Tatverdächtigen machen können, sich unter Telefon 0651/9779-2290 zu melden.