Doch nicht so ruhig wie erhofft: B49-Baustelle bei Igel macht Luxemburg-Pendlern zu schaffen

Brückentag und Herbstferien. Da wird es sicher nicht so schlimm werden mit dem Stau auf der Bundesstraße 49 zwischen Trier-Zewen und Igel. Denkste! Teilweise 45 Minuten länger als üblich hat es gedauert, bis die Verkehrsteilnehmer die Baustelle zwischen den beiden Orten passiert hatten. Ein Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook berichtet folgerichtig davon, von Zewen bis Grevenmacher 90 Minuten gebraucht zu haben.



Auch der Landesbetrieb Mobilität Trier ist darüber informiert worden, dass es Probleme gibt. Der Trierische Volksfreund hat ebenfalls nachgehört, wie es nun weitergehen soll. Auf Anfrage sagt Peter Braun: Der LBM habe am Montagmorgen „bereits auf unseren Auftragnehmer hingewirkt, die Ampelphasen den Verkehrsbedürfnissen anzupassen.“



Morgens sollen in Fahrtrichtung Luxemburg und abends in Fahrtrichtung Trier entsprechend lange Grünphasen angezeigt werden. Die entsprechende Anpassung der Ampel bedürfe jedoch erfahrungsgemäß immer etwas Zeit.