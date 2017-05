Drei Männer fürs Stadttheater: Kandidaten für Trierer Intendantenstelle in der engeren Auswahl

Es waren lange Tage im Hotel Deutscher Hof. „Am Freitag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 9 bis 22.30 Uhr“, berichtet Kulturdezernent Thomas Schmitt auf TV-Nachfrage. Insgesamt also gut 21 Stunden – Pausen mitgerechnet – für acht Kandidaten. So viele hatte die Fachkommission, die Triers neuen Theaterintendanten bestimmen soll, aus den 64 Bewerbern vorab ausgewählt (der TV berichtete). Überstanden haben den Gesprächsmarathon drei Kandidaten. Alles Männer zwischen Mitte 40 und 60 Jahren. „Alle haben derzeit noch laufende Verträge als Intendanten oder Spartenleiter“, verrät Schmitt.

Keiner habe seine Absicht, nach Trier zu wechseln, bis dato seinem jetzigen Arbeitgeber kundgetan. „Deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall die Namen der übrigen Bewerber nennen können“, sagt Schmitt.

Die Vorstellungsgespräche seien von drei zentralen Themen bestimmt gewesen, die den Kandidaten zur Vorbereitung vorab mitgeteilt worden waren: Die Anbindung des Theaters ans Karl-Marx-Jubiläumsjahr 2018, die Sanierungssituation des maroden Hauses und die Frage, wie und ob beispielsweise mit einem Sommerprogramm in der eigentlichen Spielzeitpause zusätzliche Besucher gelockt und die antiken Stätten Triers dabei eingebunden werden könnten.

Bei den acht Vorstellungsgesprächen haben die drei finalen Kandidaten offenbar deutlich herausgestochen. „Wenn man merkt, dass jemand noch nicht mal gegoogelt hat, was in Trier in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Theater so vor sich gegangen ist, war das natürlich ein Ausschlusskriterium“, verrät ein Kommissionsmitglied dem TV.

Auch Dezernent Schmitt betont: „Es herrschte in der Kommission große Einigkeit, welche drei Bewerber zur zweiten Vorstellungsrunde eingeladen werden.“

Alle drei hätten mit fundierten Kenntnissen in Sachen Theaterleitung aufwarten können. „Teilweise haben sie schon größere Sanierungen selbst an ihren Häusern begleitet, Erfahrung mit sehr schwierigen Finanzsituationen an Theatern gesammelt, sehr konkrete Ideen aus eigener Erfahrung, wie man Publikum zurückgewinnen kann und so weiter“, berichtet Dezernent Schmitt.

Die drei verbliebenen Bewerber hätten zugesagt, dass ihre laufenden Arbeitsverträge rechtzeitig beendet werden könnten und sie bereits vor ihrem potenziellen Amtsantritt in Trier für konzeptionelle Gespräche und Planungen zur Verfügung stünden.

Die zweite Vorstellungsrunde findet am Dienstag, 30. Mai, statt. Anschließend will die Kommission aus dem Trio denjenigen auswählen, der das Stadttheater ab der Spielzeit 2018/19 leiten soll. Das letzte Wort soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 28. Juni, sprechen.

Extra Zu den Vorstellungsgesprächen im Deutschen Hof waren auch die Stadtratsfraktionen eingeladen. Nicht alle nahmen den Termin wahr. Lediglich die Vertreter von CDU (Dorothee Bohr), Grünen (Johanes Wiegel) und der Linken (Angelika Schmid) waren an beiden Tagen anwesend. Den kulturpolitischen Sprecher der SPD, Markus Nöhl, vertrat zumindest am Freitag Stadträtin Maria Duran-Kremer. AFD-Vertreter Peter Johannes Becker war am Freitag nur kurz da und am Sonntag gar nicht. Die Abgesandten von FDP (Tobias Schneider) und UBT (Hermann Kleber) fehlten an beiden Tagen.