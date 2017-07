Gegen 23.45 Uhr wurde ein junger Mann am vergangenen Samstag laut Polizei in der Nordallee auf Höhe des Brüderkrankenhauses von drei bisher unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Dabei kamen dem Mann mehrere Passanten zur Hilfe, woraufhin die Angreifer flüchteten.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Sie bittet insbesondere die einschreitenden Passanten, sich mit der Polizei Trier unter Telefon 0651-9779/3161 in Verbindung zu setzen.