Drei Verletzte bei Unfall auf der Trierer Nordalle

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend sind auf der Trierer Nordallee drei Menschen verletzt worden. Gegen 22.05 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Kreuzung von Franz-Ludwig-Straße und Bruchhausenstraße gerufen, wo zwei Autos zusammengestoßen waren.



Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt, zwei Personen erlitten mittlere bis schwere Verletzungen. Eine verletzte Frau konnte ihr Auto nicht aus eigener Kraft verlassen und musste mit einer Rettungsschere befreit werden. Alle drei Verletzten wurden in Trierer Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am späten Abend noch an.



Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße für den Verkehr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.