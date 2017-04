Zu dem Unfall kam es gegen 23.15 Uhr auf der A 64 in Richtung Trier. Nach Angaben der Polizei fuhr zwischen Sauertalbrücke und Parkplatz Markusberg ein in Luxemburg zugelassener Wagen aus noch unbekannter Ursache auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieben die Standspur und die rechte Spur gesperrt. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, das DRK Ehrang sowie die Berufsfeuerwehr Trier mit Notarzt.