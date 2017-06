Dreister Diebstahl in Trierer Autohaus - 50.000 Euro Sachschaden

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Trier) Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Autohaus in der Gottbillstraße in Trier eingebrochen und haben Reifen sowie Felgen an insgesamt zwölf Neuwagen gestohlen.