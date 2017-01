Dritte Runde im Prozess um Nagelangriff auf Polizisten in Trier

Laut Anklage hatte der Mann 2012 in Trier mit dem Druckluftnagler aus etwa einem Meter Entfernung auf zwei Polizisten geschossen, weil er wegen Eheproblemen von ihnen getötet werden wollte. Die Nägel trafen die Beamten nicht. Sie überwältigen den Mann mit Schlagstock und Pfefferspray, nachdem er sich selbst mit der Nagelpistole schwer verletzt hatte.



Im neuen Prozess schwieg der Angeklagte. Die Verteidigung scheiterte mit ihrer Anregung, nun in der dritten Runde gleich zu einer Verständigung zu kommen - die Kammer und die Staatsanwaltschaft drangen auf weitere Zeugenvernehmungen.



Das Landgericht Trier hatte den Mann schon 2013 zu drei Jahren Haft sowie 2015 zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. In beiden Fällen hob der Bundesgerichtshof (BGH) jedoch das Urteil wegen Rechtsfehlern auf. Nun wanderte das Verfahren zum Landgericht Koblenz. Mit Druckluftnaglern arbeiten zum Beispiel Dachdecker.