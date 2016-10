Ein 18-Jähriger und dessen Zulieferer, ein 23-jähriger Trierer, wurden bereits am Dienstag von der Polizei festgenommen und am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich des 26-jährigen Mannes, gegen den das ursprüngliche Ermittlungsverfahren gelaufen sei, hätten nun den Verdacht verstärkt, dass der 26-Jährige intensiver in den Handel mit Betäubungsmitteln verstrickt sein dürfte, als bisher bekannt gewesen sei.Auch er sei darum auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am heutigen Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden , der Haftbefehl gegen ihn erlassen habe.