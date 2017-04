Bereits im Oktober 2016 hatte die Polizei drei Männer im Alter von 18, 23 und 26 Jahren festgenommen, die im Verdacht standen, größere Mengen Betäubungsmittel zu verkaufen.



Nach den Festnahmen im Oktober führten die weiteren Ermittlungen der Polizei zu einem 29-jährigen Trierer. Er steht im Verdacht, mehrere Kilogramm Cannabis an einen der im Oktober Festgenommenen verkauft zu haben.

Am Dienstag nahmen die Rauschgiftermittler den 29-Jährigen in seiner Wohnung fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten sie auch Marihuana sicher.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Tatverdächtige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.