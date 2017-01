Du hast viel Gefühl  Trierer überzeugt bei Fernsehshow Deutschland sucht den Superstar

„Bourani ist eine schwere Nummer, ich dachte, du suchst dir den falschen Titel aus. Man sagt ja immer ,Wunder gibt es nicht’, aber du bist ein Beispiel dafür, dass es sie gibt. So was nennt man Talent. So einen schweren Titel so rüberzukriegen ... Du hast viel Gefühl“, muss selbst der zuerst äußerst skeptische Dieter Bohlen anerkennen.



Vor dem Auftritt wettete dieser noch mit seinen Mit-Juroren, dass Robin nicht singen kann. Auch Scooter-Frontmann H.P. Baxxter pflichtete Bohlen bei: „Ich muss sagen, du hast mich total überrascht. Ich glaube, du hast gelogen: Ich glaube nicht, dass du nur unter der Dusche singst.“



Die erste Folge der mittlerweile 14. Staffel wurde am Mittwochabend ausgestrahlt. Weitere Folgen werden im Rhythmus Mittwoch/Samstag gesendet. Ob Robin Becker sich für die nächste Runde des Wettbewerbs in Dubai qualifiziert, erfahren die Fernsehzuschauer spätestens Anfang März. jow