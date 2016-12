Eilmeldung: Verdacht auf Schüsse in der Innenstadt - Großeinsatz der Polizei

Um 10.11 Uhr melden Zeugen eine angebliche Schussabgabe im Kaufhaus-Parkhaus in der Nähe des Margaretengässchens. In diesem Zusammenhang sei eine südländisch aussehende Person, ca. 35 Jahre alt mit einer Art Arbeitshose bekleidet und unter Mitführung eines braunen Rucksacks geflüchtet, teilt die Polizei soeben mit. Der Flüchtende habe erkennbar eine nicht näher beschriebene Schusswaffe im Hosenbund getragen.



Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen laut Polizei keinerlei Hinweise auf verletzte Personen vor.



Die Polizei hat einen Sondereinsatz zur Klärung des Sachverhaltes ausgelöst und ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und in der Fahndung.



Volksfreund.de informiert aktuell weiter, sobald es neue Erkenntnisse gibt.