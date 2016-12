Ein Herz aus Schülern: BBS GuT setzt ein Zeichen für Toleranz, Solidarität, Zusammenhalt und Frieden

Die Schülervertretung der BBS Gewerbe und Technik (GuT) denkt sich immer zum Jahresende besondere Aktionen aus. Vergangenes Jahr bildeten die Schüler ein großes Peace-Zeichen auf dem Schulhof und machten eine Fotoaufnahme davon. In diesem Jahr hatten die Schüler die Idee, sich in Herzform aufzustellen. 2016 sei ein Jahr, das von vielen traurigen Ereignissen geprägt gewesen sei, erzählt Michelle Spanier von der Schülervertretung: "Wir haben ja Flüchtlingsklassen bei uns. Wir wollten zeigen, dass wir eine offene Schule sind und uns für Solidarität, Frieden und Zusammenhalt einsetzen." Seit zwei Wochen gab es den Aufruf in der Schule, sich an dem Herzfoto zu beteiligen. Viele Schüler trugen sich in die Listen ein. Die Vermessungstechniker der Schule zeichneten das Herz auf den Schulhof - doch es stellte sich als viel zu klein heraus. Rund 300 Schüler und Lehrer kamen hinzu, als die Aufnahme am Dienstag gemacht wurde. Michelle Spanier hatte aus der Gerüstbaufirma ihrer Eltern eine Drohne organisiert, mit der die Luftaufnahme gemacht wurde.



Dass es just der Tag nach dem Anschlag von Berlin war, war Zufall. Aber ein passender Zufall, findet Michelle Spanier. "Es war ein guter Tag, um zu zeigen, dass wir trotzdem zusammenstehen. Wir wollten schließlich ein Zeichen setzen, dass man niemanden wegen seines Geschlechts, seines Aussehens oder Religion verurteilen darf."



Ein Herz zeigen die BBS-GuT-Schüler übrigens nicht nur mit dem Foto: In dieser Woche haben sie auch den Verkauf von Schoko-Nikoläusen organisiert, dessen Erlös sie für einen guten Zweck spenden wollen. Und für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende haben sie Kinderspielzeug und Kleidung gesammelt. Das Spielzeug wird den Kindern als Weihnachtsgeschenk übergeben.