Ein Intendant für das Trierer Theater muss her!

Trier Das Programm 2017/18 des Trierer Stadttheaters wird am Mittwoch vorgestellt. Wer die Spielzeit leiten wird, ist dagegen noch ungewiss. Zurzeit gibt’s 64 potenzielle neue Intendanten - so viele hatten sich zumindest auf die Stellenausschreibung der Stadt beworben (der TV berichtete).Um eine möglichst solide, sichere Wahl zu treffen, ist das Auswahlverfahren geändert worden im Vergleich zur Intendantenwahl 2014. Damals war Karl Sibelius zum neuen Theaterchef ernannt worden. Er scheiterte spektakulär und wurde im November 2016 - vier Jahre vor Ende seiner Amtszeit - geschasst.Seitdem führen die Spartenleiter des Theaters zusammen mit Finanzchef Thomas Müller interimsweise das Haus. Damit diesmal zumindest nicht schon bei der Intendantenwahl Fehler passieren, gibt’s Neuerungen beim Auswahlverfahren:Eine aus Fachleuten besetzte Kommission (siehe Infobox) trifft aus den 64 Bewerbern eine Vorauswahl. Erst danach wird der Stadtrat beteiligt. Bei der Sibelius-Wahl waren die Fraktionen dagegen von Anfang an dabei. "Aber selbstverständlich können auch diesmal alle Stadtratsmitglieder alle 64 Bewerbungsunterlagen einsehen!", betont Triers neuer Kulturdezernent Thomas Schmitt im Gespräch mit dem TV.In die Vorauswahl ist außerdem die Personalabteilung der Stadtverwaltung eingebunden. Die Leiterin des Personalamts, Beate Weiland, sitzt mit in der Fachjury. Bei der Sibelius-Wahl war das Personalamt nicht direkt beteiligt.Rathaus und Stadtrat greifen diesmal zudem auf externe Hilfe zurück: "Ein Beratungsunternehmen unterstützt uns mit einer Art Assessment und bereitet zum Beispiel Fragen für die Vorstellungsrunden vor, damit diese Gespräche und die Kandidaten vergleichbar werden", erläutert Schmitt. Außerdem werde die gesamte Kommission während des Auswahlprozesses von den externen Beratern "gecoacht".Auch der Zeitplan ist ambitioniert: Bis Mitte dieser Woche will die Fachkommission den Fraktionen ihre Vorauswahl präsentieren. Rund ein Dutzend Kandidaten werden dann auf der Liste übrig sein. Zehn Kandidaten davon sollen noch im Mai zu Vorstellungsgesprächen nach Trier eingeladen werden. "Das wird nicht an einem einzigen Tag gehen, sondern wohl auf zwei oder drei Termine zu verteilen sein", schätzt Dezernent Schmitt. Die Bewerber präsentieren sich dann der kompletten Kommission - also Fachjury plus Kommunalpolitiker.Die Öffentlichkeit zu beteiligen - ähnlich, wie über die Probedirigate der Kandidaten für den Job des Generalmusikdirektors - ist nicht geplant. "Die Leistung eines Theaterintendanten ließe sich durch solche öffentliche Veranstaltungen nicht abbilden und beurteilen", sagt Schmitt.Für Anfang Juni ist eine zweite Vorstellungsrunde geplant. Zu dieser sollen die besten drei Bewerber eingeladen werden.Abschließend werde die gesamte Kommission einen Vorschlag erarbeiten. "Dieser kann sich auf einen Kandidaten fokussieren oder etwa auch ein Ranking von mehreren sein - das hängt ganz von der Lage ab", sagt Schmitt.Über den Vorschlag der Kommission diskutiert dann am 16. Juni der Kulturausschuss und am 20. Juni der Steuerungsausschuss, bevor der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Juni das letzte Wort hat.Dass Kommission und Stadtrat eine valide, gute Entscheidung treffen werden, daran hat Kulturdezernent Thomas Schmitt keine Zweifel: "Wir haben vielmehr die Qual der Wahl, das Bewerberfeld kann sich sehen lassen, es sind viele erfahrene Leute dabei." Näheres über die Kandidaten will der 44-jährige Neue im Rathaus nicht verraten."Nur so viel: Wer in der Kultur- und Theaterszene unterwegs ist, wird mit Sicherheit mit dem ein oder anderen Namen etwas anfangen können!"Zur Fachkommission gehören neben Kulturdezernent Thomas Schmitt und Personalamtschefin Beate Weiland der Intendant des Theaters Koblenz, Markus Dietze, Bodo Busse als Intendant des Theaters Coburg sowie Michael Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Bühnenvereins. Zur erweiterten Kommission gehören auch Vertreter des Personalrats, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Die Fraktionen werden vertreten von Dorothee Bohr (CDU), Markus Nöhl (SPD), Petra Kewes (Grüne), Hermann Kleber (UBT), Angelika Schmid (Linke) und Peter Johannes Becker (AFD). FDP und Piraten haben auf Nachfrage des TV noch keine Vertreter benannt.