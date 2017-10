Ein Verletzter bei Explosion in der Wechselstraße in Trier (Fotos)

Laut Polizeiangaben gab es heute Morgen bei einer Explosion in einem Bauwagen in der Wechselstraße in Trier einen Verletzten. Die Polizei vermutet, dass kurz nach 7 Uhr eine Gasflasche im Bauwagen explodiert ist.Nach Angaben der Polizei hatte ein Bauarbeiter Explosion ausgelöst, als er die Tür zum Wagen öffnete. Dabei zog er sich Brandverletzungen zu. Der Container begann sofort zu brennen. Die Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.Die genaue Ursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.Die Straße Weberbach war während des Einsatzes voll gesperrt, mittlerweile ist sie wieder frei befahrbar. Der Bereich um die Baustelle und die Wechselstraße sind noch gesperrt.Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei, der Löschzug Olewig, der A-Dienst und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr mit Notarzt.