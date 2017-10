Ein Verletzter bei Garagenbrand in Trier (Fotos)

Beim Brand zweier Garagen in der Paulinstraße in Trier ist nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch leicht verletzt worden. Als die Feuerwehrleute eintrafen, waren die Garagen bereits im Vollbrand.Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. In einer Garage waren viele Prospekte und Papier gelagert und boten dem Feuer viel Futter. In der zweiten Garage stand ein Auto, das vollkommen ausgebrannt ist.Ein Mann wollte das Feuer mit einem Wassereimer bekämpfen und hat sich dabei leicht verletzt. Er wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen.Mehr Informationen in Kürze.