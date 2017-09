Ein neuer Standort für die Aral-Tankstelle an der Trierer Ostallee?

Leidenschaftlich bis verbittert lief die Diskussion um die Tankstelle in der Ostallee in den vergangenen Monaten: Für die eine Seite wäre Trier ohne die 24-Stunden-Tanke samt Shop keine Großstadt mehr. Für die anderen scheint es kaum eine größere städtebauliche Sünde zu geben, als eine Tankstelle mitten im viel befahrenen Alleenring.

Das, was Baudezernent Andreas Ludwig nun als mögliche Lösung des Konflikts ins Spiel bringt, kann angesichts der verhärteten Fronten daher durchaus als Weltformel bezeichnet werden. Denn auch die soll ja – wird sie denn einst gefunden – die Lösung aller Probleme bringen.



Nach TV-Informationen verhandelt Ludwig mit dem Aral-Mutterkonzern BP über eine mögliche Verlegung des Standorts der Tankstelle. Der grüne Alleenring wäre dann von dem blauen Ungetüm aus Beton befreit. In dem Grünstreifen wäre Platz für einen Radweg. Trotzdem könnten weiter Benzin, Bier und Tiefkühlpizzen zu jeder Tag- und Nachtstunde gekauft werden – und zwar in unmittelbarer Nähe.



Der ins Auge gefasste potenzielle neue Tankstellenstandort liegt nämlich nur wenige Hundert Meter entfernt und ebenfalls in der Ostallee – auf dem Gelände der Stadtwerke. Die SWT ziehen dort ihre technischen Abteilungen samt Fuhrpark und Lager ab und verlegen sie in ihren neuen Energie- und Technikpark am Grüneberg. Rund 10?000 Quadratmeter werden dadurch auf der Gewerbefläche an der Ostallee frei (der TV berichtete). Der Standort ist attraktiv – Autobahn, Bahnhof und City sind nah.



Nach TV-Informationen sind die Verhandlungen zwischen Stadt, SWT und BP über den möglichen neuen Tankstellenort noch nicht abgeschlossen. BP-Pressesprecher Detlef Brandenburg beantwortete eine entsprechende TV-Nachfrage am Dienstag bislang nicht. Und auch Baudezernent Andreas Ludwig will die mögliche Entwicklung in der Diskussion um die Zukunft der Tankstelle noch nicht öffentlich machen.



Am Montagabend informierte er allerdings bei der Sitzung der CDU-Fraktion seine Parteikollegen über den möglichen Kompromiss. „Aus unserer Sicht wäre das eine gute Alternative – der Alleenring wäre frei, die Tankstelle trotzdem gesichert“, erklärte Fraktionsvize Thomas Albrecht auf TV-Nachfrage. „Ich würde mich wundern, wenn – sollte der Standortwechsel tatsächlich möglich sein – jemand aus unserer Fraktion etwas dagegen hätte.“



Am morgigen Mittwoch tagt der städtische Bauausschuss. Für die Sitzung angekündigt hat Ludwig, noch offene Fragen in Sachen Tankstelle beantworten zu wollen – auch zu Details des Pachtvertrags mit der BP. Unter anderem hatten die Grünen dazu eine umfangreiche Anfrage gestellt. Am Donnerstag ist die Tankstelle Thema im Steuerungsausschuss. Zu dieser Sitzung ist auch Markus Römer eingeladen, Initiator des Bürgerbegehrens, bei dem mehr als 4700 Unterschriften für den Erhalt der Tankstelle gesammelt worden waren.



Der Stadtrat hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, den Pachtvertrag zum Jahresende auslaufen zu lassen. Bleibt der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. September dabei, könnte ein Bürgerentscheid diese Entscheidung kippen. Als Termin für diese Abstimmung, an der sich alle Trierer beteiligen können, ist der 10. Dezember vorgesehen. Stimmen dann mindestens 15 Prozent aller Trierer Wahlberechtigten – das sind laut Stadtverwaltung etwa 13.000 Bürger – mit Ja stimmen und gleichzeitig nicht eine Mehrheit der Bürger – in dieser Beispielrechnung mindestens 13. 001 – dagegen, muss der Pachtvertrag der Tankstelle verlängert werden.