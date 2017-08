Das Ungewöhnliche daran: Gebert ist 68 und damit in einem Alter, in dem andere eher an Rente als einen beruflichen Neustart denken.



Der Geistliche sticht aber noch aus einem anderen Grund aus der vierköpfigen Riege der aktiven Trierer Bischöfe hervor: Als Einziger ist Gebert selbst bei Facebook aktiv.



Warum Bischof Ackermann ausgerechnet ihn als Weihbischof ausgeguckt hat, was Gebert als Weihbischof anpacken will und warum er sich selbst als liberal einschätzt, gibt es später auf volksfreund.de und im gedruckten TV am Mittwoch.