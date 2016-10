Einbrecher schlagen in Trier-Quint zweimal zu und erbeuten Schmuck und einen Koffer

Zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr sollen die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Von-Pidoll-Straße in Trier-Quint eingeworfen haben. Durch die entstandene Öffnung seien die Unbekannten ins Innere des Anwesens gelangen, wo sie Schmuck gestohlen haben sollen. Dabei seien die Täter möglicherweise von den nach Hause kommenden Eigentümern beim Einbruch gestört worden.



Unweit von oben genanntem Tatort sollen ebenfalls Einbrecher zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses in der Schloßstraße in Trier-Quint aufgehebelt haben. In diesem Anwesen seien Schmuck und ein Samsonite-Koffer gestohlen worden. Die Kripo in Trier sucht Zeugen der beiden Einbrüche. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe prüfe die Polizei auch einen möglichen Täterzusammenhang.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter Telefon: 0651/9779-2258 bzw. -2290.