Einbruch in Trier: Dieb nimmt Spielekonsole mit

Foto: Oliver Berg (Archivbild)

(Trier) In einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Wilhelm-Leuschner-Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine der Wohnungen Einbrecher eingedrungen. Ihre Beute: eine Playstation-Videospielkonsole, Spiele und Controller.