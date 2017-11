Einbruchserie in Trier geklärt - Täter stellt sich der Polizei

Dem Mann wird vorgeworfen, in den letzten Tagen zahlreiche Einbrüche in geparkte Autos und Geschäfte im Innenstadtbereich begangen zu haben. In seiner Vernehmung habe sich der Mann weitgehend geständig geäußert, teilt die Polizei mit. Er sei ohne festen Wohnsitz.Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.Am Dienstag hatte die Kripo Trier eine Vielzahl von Einbrüchen in Autos und Geschäfte bekanntgegeben. Teilweise lagen die Tatorte eng beieinander. In etlichen Fällen wurden bei Autos die Scheiben auf die gleiche Art und Weise aufgebrochen. Alleine 22 Einbrüche listeten die Ermittler seit dem vergangenen Sonntag auf. 16 Mal brachen Unbekannte parkende Fahrzeuge auf. Abgesehen hatten es der oder die Täter auf Uhren, Taschen, Bargeld und andere Wertsachen. Bei manchen Autos fanden die Täter auch keine verwertbaren Sachen, hinterließen aber zerbrochene Scheiben.