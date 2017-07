Einbruchserie in Trierer Kleingartenanlagen "An der Härenwies" - Polizei sucht Zeugen

Bei den Einbrüchen in der Trierer Kleingartenanlage "An der Härenwies" geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.



In der Nacht zum Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter in einen Blumenladen nahe des Südfriedhofes Zutritt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in die Gaststätte der Minigolfanlage eingebrochen.



Drei Gartenlauben und einen zweiten Einbruch im Blumenladen gab es laut Polizei entweder in der Nacht davor oder in der selben Nacht. Laut Polizei wurden die Räume des Ladens durchsucht. Entwendet wurden dabei Lebensmittel und einige elektronische Geräte.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 9651/9779-2290 oder -2258 zu melden.