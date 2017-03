In der jüngsten Folge fotografierte Ex-Jury-Mitglied Kristian Schuller die Kandidatinnen in der Wüste Kaliforniens in martialischen Outfits. Die Endzeit-Kampfanzüge passten zu den Wortgefechten hinter den Kulissen der Sendung.



Julia war in den ersten Folgen zwar nur selten im Bild zu sehen, hat es in ihrer Gruppe aber inzwischen sogar zur Teamleiterin gebracht. In dieser Funktion weist die 23-Jährige andere Mädchen wegen mangelnder Hygiene und Ordnung in der WG schon mal zurecht: „Es wäre supereinfach, wenn jeder seinen Kram wegräumen würde.“ Teamkollegin Leticia (18) ätzte später hinter Julias Rücken: „Sie ist ein Ordnungsfreak.“



Beim Einüben einer Choreografie fühlte sich Julia zeitweise ausgegrenzt und äußerte sich „enttäuscht“ über Geheimnisse der anderen Mädchen. Kurz vor dem entscheidenden Auftritt drohte der Streit zu eskalieren.

Doch letztlich lief es für die Jura-Studentin wieder rund. Laufsteg-Trainerin Nikeata Thompson applaudierte Julia, Jury-Chefin Heidi Klum lobte sie: „Julia hatte ihr Foto richtig schnell im Kasten.“



Die 23-Jährige (Hobbys: Sport, Mode, Make-up) hat damit den Sprung in die Top 16 der Staffel geschafft. Weiter geht’s am Donnerstag, 16. März, um 20.15 Uhr auf ProSieben.