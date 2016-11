Einer von vielen Billionen: Burgenerator beim Trierer Studiwerk - Lieblingsburger online individuell zusammenstellen

Extra

Ketchup, Zwiebelscheiben weiß, Tomatenscheiben, Gurkenscheiben, Eisbergsalat, Gouda (zwei Mal), regionales Rind und Schwein, das Ganze rustikal gewürzt. Per Laptop online bestellt und bezahlt eine Stunde vorher für 13.15 Uhr. Als Jurastudent Christian Saßbach (23) pünktlich an der Burgernator-Theke in der Uni-Mensa Tarforst auftaucht, ist sein persönlich zusammengestelltes Burger-Unikat nebenan in der Küche gerade fertig geworden. Koch David Wagner (32) überreicht die Tüte mit der Wunsch-Mahl geradezu feierlich. Es ist schließlich der Tag der offiziellen Burgenerator-Premiere.Seinen neuen Service hat das Studiwerk Trier (swt) als Betreiber der Hochschul-Mensen in der vergangenen Woche getestet. "Mit umwerfendem Erfolg", wie Geschäftsführer Andreas Wagner (49) sagt. Wunschburger für lau - das war der Renner. Auch gestern, am Starttag, ist die Nachfrage groß, aber der Andrang gering. Das ist auch so gewollt: Der Charme des Burgenerators besteht nicht nur in seinen schier unglaublichen Kobinationsmöglichkeiten, sondern auch im Wegfallen der bisweilen nervigen Warterei in der Schlange. Denn gewählt werden kann auch der Ausgabezeitpunkt (aktuell zwischen 11 und 14 Uhr). Christian Saßbach findet das neue Angebot "absolut geil", außerdem schmecke es ihm auch noch richtig gut.Das ist ganz im Sinne von swt-Chef Wagner, geistiger Vater des Burgenerators und von Köchin Vera Tenzler, die maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war, gerne "Burger-Meister" genannt."Wir haben die Wünsche unserer Kunden nach Vielfalt, Individualität und Nutzkomfort in einem einzigen, innovativen Mensa-Angebot vereint. Es macht mir sehr große Freude zu sehen, dass das gut ankommt", so der 49-Jährige mit großem Stolz.Die technische Umsetzung der Online-Anwendung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Digital-Service des Trierischen Volksfreunds, der sich laut Wagner "gegen vier weitere namhafte Agenturen durchgesetzt hat und als klarer Wettbewerbssieger hervorgegangen ist. Alle Erwartungen des Studiwerks wurden erfüllt oder übertroffen".Alexander Hettinger (36), Onlinetechnik-Leiter beim Volksfreund Digital Service, gibt das Lob zurück: "Der Burgenerator war ein ziemlich spannendes Projekt, denn wir mussten sehr unterschiedliche Anforderungen zu einem funktionsfähigen und coolen Ganzen umsetzen. Alle Beteiligten waren mit einem Riesen-Engagement bei der Sache. Das Projekt hat großen Spaß gemacht." Und kann es vielleicht auch weiterhin. Denn der Burgenerator findet bereits bundesweite Beachtung. Professor Dr. Jörg Magull (Göttingen), Vorsitzender des Ausschusses Hochschulgastronomie beim Deutschen Studierendenwerk, spricht von einer "grandiosen Idee". Anfragen von potenziellen Lizenznehmern sind bereits in Trier eingegangen.Die Billionenrechnung: Buns, Patties, Gewürze/Aromen, Käse, Bacon, Salat, Gemüse, Sauce - die individuellen Zutaten eines jeden Burgers stehen beim Burgenerator teils dutzendfach zur Auswahl. Alleine beim Gemüse gibt es 4368 mögliche Kombinationen. Die Wirtschaftsinformatiker Professor Ingo J. Timm, Daniel Bormann und Fabian Lorig von der Uni Trier haben, basierend auf den derzeit zur Verfügung stehenden Zutaten (deren Zahl saisonbedingt noch wachsen kann) und der dazugehörigen Auswahlmöglichkeiten, eine Gesamtzahl von 15,6 Billionen Kombinationen errechnet. In Zahlen: 15.500.000.000.000.rm.