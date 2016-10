Erneut Einbrecher in Trier am Werk - und wieder ohne Beute

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße in Trier-Ehrang sucht die Polizei Zeugen. Die Täter hebelten einer aktuellen Mitteilung der Polizei zufolge in der Zeit von Samstag, 8. Oktober, gegen 12 Uhr bis Montag, 10. Oktober, 19 Uhr ein Fenster auf, um in das Anwesen zu gelangen. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Einbrecher nichts.Ähnliche Fälle häufen sich in den vergangenen Tagen. So waren Unbekannte am Wochenende in das Pfarrheim in Mariahof eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Auch in diesem Fall wurde nichts gestohlen. Bereits in der vergangenen Woche vermeldete die Polizei einen Einbruch in der Peter Jacobs-Straße nahe der Universität, bei dem lediglich ein Gutschein gestohlen wurde. Auch bei einem Einbruch in der Bismarkstraße in Trier-City waren der oder die Täter ohne Beute wieder abgezogen.Polizeisprecherin Sabine Bamberg sagte auf Anfrage von volksfreund.de, es sei bei manchen Einbrüchen zunächst noch unklar, ob tatsächlich etwas verschwunden sei. "Die Leute brauchen nach so einem Schock manchmal etwas länger, das festzustellen." In den vorliegenden Fällen sei es zumindest bisher der Ermittlungsstand, dass keine Diebstähle geschehen seien. Im Moment gebe es noch keine Hinweise darauf, dass es sich um eine Einbruchsserie handele. Die Tatsache, dass bei allen Fällen Fenster aufgehebelt wurden, sei allein noch kein Hinweis. "Das ist ja ein Standard-Vorgehen bei Einbrechern", sagte die Sprecherin.Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2333 bzw. -2290 oder per E-Mail: kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de