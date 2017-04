Erneut Reifenstecher in Trier unterwegs

Die Vorfälle haben sich in der Nacht von Mittwoch, 23 Uhr, auf Donnerstag, 6.30 Uhr, ereignet: In Trier-Nord durchstachen Unbekannte die Reifen von sechs Autos und fünf Fahrrädern im Bereich der Dr. Altmann-Straße, Metternichstraße und im Keltenweg mit einem spitzen Gegenstand, so die Polizei. Weitere fünf Autos wurden in der Röntgenstraße, in der Schurzstraße und in der Straße An der Feldport beschädigt. In Zewen wurden in der Straße Oberkirch an einem Auto sowie an einem Kleinbus insgesamt vier Reifen zerstochen.Eine überaus gefährliche Situation sei dabei bei der späteren Fahrt des Kleinbusses auf der Autobahn A 602 entstanden, so die Polizei. Auf Nachfrage teilte diese mit, dass an zwei Reifen des Busses der Ventilschaft angeschnitten worden sei - von außen sei daher zunächst nicht erkennbar gewesen, dass eine Beschädigung vorlag. Während der Fahrt platzte dann einer der beiden beschädigten Reifen, der Fahrer habe sein Fahrzeug aber kontrolliert abbremsen können, sodass es nicht einem Verkehrsunfall kam.Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 3000 bis 4000 Euro geschätzt. ereits am vergangenen Wochenende waren Reifenstecher in Trier-Süd und Euren unterwegs . Die Polizei prüft noch, ob es einen Zusammenhang zu den aktuellen Taten gibt, momentan könne dies noch nicht bestätigt werden.Zeugen sowie potentielle weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.<%IMG id="2892654"%>