Erneuter Bombenfund in Trier-Ehrang (Fotos)

Foto: Agentur Siko

(Trier) Bei Bauarbeiten in Trier-Ehrang ist am Montag erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach ersten Schätzungen liegt sie von dem Fundort der vor gut zwei Wochen entschärften Bombe etwa einen Steinwurf weit entfernt im Bereich Mittelplatz in der Nähe der Ehranger Straße.