Erneuter Wasserrohrbruch in der Trierer Medardstraße: Feuerwehr pumpt drei vollgelaufene Keller leer

Anwohner haben nach bisherigen Informationen berichtet, dass sie durch ein starkes Wasserrauschen wach geworden seien. Große Mengen an Wasser und Schlamm strömten aus einer Baugrube nach oben und liefen mehrere Hundert Meter die Straße in Richtung Innenstadt hinunter. Fast die komplette Medardstraße in Trier wurde überflutet.Mehr zum Thema: Wasserrohrbruch: Medardstraße voraussichtlich ab 19 Uhr wieder einspurig befahrbar Das Wasser überschwemmte zudem die Keller von drei Wohnhäusern. Die Berufsfeuerwehr Trier rückte mit mehreren Tauchpumpen an, um die vollgelaufenen Keller leer zu pumpen. Zudem wurden die Gullydeckel ausgehoben, damit das Wasser abfließen konnte.Zeitgleich wurden die Stadtwerke (SWT) Trier zur Einsatzstelle gerufen. Bis das ausströmende Wasser gestoppt werden konnte, vergingen mehrere Stunden. Für einige Häuser wurde das Wasser abgestellt. Die Medardstrasse wurde für den Verkehr komplett gesperrt.Warum es erneut zu dem enormen Wasserausbruch kam, ist noch nicht bekannt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.Vor Ort waren neben der Polizei Trier, die Berufsfeuerwehr Trier und dieStadtwerke Trier.